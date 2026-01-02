В Новгородской области второй день тушат деревянную школу

Работы по тушению двухэтажного деревянного здания школы в Пестовском округе Новгородской области продолжаются второй день, сообщает Управление защиты населения региона.

«Отряд противопожарной службы Новгородской области продолжает разборку и проливку здания школы в деревне Богослово Пестовского округа. В связи с большими размерами здания очаги возгорания возникают в разных местах до сих пор», - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о пожаре поступила в 7 утра в четверг, пишет РИА Новости. Открытое горение было ликвидировано к 10.27. Площадь пожара составила 524 квадратных метра, здание школы уничтожено полностью.