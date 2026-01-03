МИД России призвал США освободить президента Венесуэлы Мадуро

МИД РФ призвал американское руководство освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Соответствующее заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Фото: МИД России/ Telegram-канал

«В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Венесуэлы Н. Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД РФ также подчеркнули необходимость создать условия для решения дипломатическим путем имеющихся между сторонами проблем.

В этот же день американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. По его словам, Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Трамп добавил, что американские военные вывезли Мадуро и его жену после захвата на вертолете, после чего высадили на корабль.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что власти страны также настаивают на возвращении Мадуро к должности и гарантиях его физической неприкосновенности.

МИД РФ выразил глубокую озабоченность и осуждение после военной операции США на территории Венесуэлы. Россия также подтвердила солидарность с венесуэльским народом, руководством государства и призвала не допустить дальнейшей эскалации напряженности между странами.