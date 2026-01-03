В России и мире

Италия сохранила лидерство по поставкам шампанского в Россию

Италия осталась главным поставщиком игристого вина в Россию по итогам января – сентября 2025 года, при этом Франция впервые с 2022 года вернулась в пятерку крупнейших экспортеров. Об этом 3 января свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе открытых данных и статистики платформы ООН Comtrade.

По итогам девяти месяцев 2025 года Италия заняла первое место среди поставщиков игристого вина в Россию с объемом экспорта на $93,6 миллионов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки сократились на 7%. Вторую позицию, как и годом ранее, сохранила Латвия — объем ее экспорта составил почти $61 миллионов, что на 6% меньше показателя предыдущего года.

На третьем месте расположилась Польша с поставками на $9,6 миллионов, сократив экспорт на 24%. Четвертое место заняла Франция, которая экспортировала в Россию игристого вина на $8,2 миллионов. За год объемы поставок выросли в 8,2 раза, что позволило стране впервые с 2022 года вернуться в пятерку крупнейших поставщиков этой продукции. Замыкает первую пятерку Армения с объемом экспорта $4,2 миллионов — почти вдвое больше, чем годом ранее. В десятку основных поставщиков игристого вина в Россию также вошли Испания (около $3 миллионов), Литва ($2,7 миллионов), Португалия ($2,5 миллиона), Грузия ($1,3 миллиона) и Германия ($836 тысячи).

