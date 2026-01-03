Мишустин поручил усилить противодействие дропперам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ужесточить противодействие дропперам в рамках мер по борьбе с кибермошенничеством, сообщила пресс-служба правительства.

«Будет проработан вопрос включения в пакет мер по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, дополнительных инициатив. Среди них — ужесточение противодействия дропперам», — говорится в заявлении.

— до 2 марта создать федеральный оперштаб по противодействию интернет-мошенникам и единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе ГИС «Антифрод»;

— до 10 апреля установить совместную ответственность операторов связи и кредитных организаций за причинение вреда гражданам из-за мошенничества, если они не приняли меры противодействия;

— до 3 августа разработать проект стратегии по борьбе с кибермошенничеством, которая поможет ускорить расследования.

В конце декабря правительство внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети, пишут РИА Новости.

Как отмечал вице-премьер Дмитрий Григоренко, законопроект включает около 20 предложений, среди них: возможность для абонентов блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров, обязанность мобильных операторов передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС «Антифрод», возможность сообщить о кибермошенничестве через «Госуслуги», ограничение количества виртуальных сим-карт до десяти на человека и другие.

Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Он включает около 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.

Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через портал «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт.