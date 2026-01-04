В России и мире

Китай потребовал от США немедленно освободить президента Венесуэлы

0

Китай призвал США обеспечить личную безопасность президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, а также немедленно освободить их. Об этом сообщили в МИД КНР.

«Китайская сторона призывает американскую сторону обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить действия по подрыву государственной власти в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров»,— говорится в заявлении ведомства.

В МИД Китая подчеркнули, что захват американскими военными главы суверенного государства является явным нарушением международного права и основных норм международных отношений. По оценке Пекина, силовая акция США противоречит целям и принципам Устава ООН, передает «Коммерсант».

Напомним, накануне США нанесли массированные удары по столице Венесуэлы Каракасу. Президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены в Соединенные Штаты Америки. Президент США Дональд Трамп обвинил венесуэльское правительство в наркотерроризме. Суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес временно стать главой государства.

Ранее МИД России публиковал заявление в связи с ситуацией в Венесуэле. Российское внешнеполитическое ведомство также призвало Вашингтон освободить Николаса Мадуро и его супругу.

