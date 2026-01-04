В России и мире

Минобороны: за семь часов над территорией России сбили 253 беспилотника

Силы противовоздушной обороны за 7 часов в воскресенье, 4 января, уничтожили над территорией России 253 беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны. 

Дроны сбили в период с 13:00 мск до 20:00. Больше всего беспилотников — 86 — уничтожили над Брянской областью. Еще 53 дрона перехватили над территорией Белгородской области.

Над Московским регионом сбили 39 беспилотников. О первом перехваченном дроне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 15:39. К 20:56 число сбитых БПЛА достигло 40. 

На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково, передает РБК. Напомним, самолет рейса Москва - Псков вылетел вечером в воскресенье, 4 января, с двухчасовой задержкой.

Кроме того, 27 дронов уничтожили над территорией Калужской области, 14 — над Курской. По восемь беспилотников сбили над Рязанской и Тульской областями. Еще по три дрона уничтожили над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областями. Два беспилотника перехватили над территорией Воронежской области и один — над территорией Смоленской.

Как сообщалось ранее, На территории Псковской области в связи с фиксацией БПЛА противника в соседних регионах возможны ограничения в работе мобильной связи и интернета. Об этом в мессенджере MAX написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

