Умерла актриса из «Слова пацана» Александра Скачкова

Известная российская актриса Александра Березовец-Скачкова умерла в возрасте 52 лет. Об этом 4 января сообщают российские СМИ. По их данным, актриса скончалась накануне от тяжелой болезни. 

В 1995 году она окончила Школу-студию МХАТ. Александра Березовец-Скачкова сыграла порядка 90 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Лед-2», «СуперИвановы», «Граница. Таежный роман», «В движении», «Желтый глаз тигра», «Дальнобойщики-3», «Ирония судьбы. Продолжение», «Арбатские тайны», «Москва слезам не верит. Всё только начинается» и другие.

