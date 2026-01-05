Россиянам рассказали об условиях для получения пенсионных накоплений

Получить пенсионные накопления единоразовой выплатой в 440 тысяч рублей можно при условии достижения 60 лет мужчиной и 55 лет женщиной, если размер ежемесячной выплаты этой пенсии составляет не более 10% от прожиточного минимума пенсионера, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Получить единовременно пенсионные накопления, которые формировались у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год, могут мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 55 лет в случае, если размер их ежемесячной накопительной пенсии равняется или меньше 10% федерального прожиточного минимума пенсионера», - сказала Подольская.

Она уточнила, что размер федерального прожиточного минимума для пенсионеров в 2026 году составит 16 288 рублей. Поэтому для получения средств разово размер выплаты накопительной пенсии в месяц должен быть не более 1 628,8 рубля. В таком случае пенсионеру нужно подать заявление в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд, в котором находятся пенсионные накопления, пишут РИА Новости.

«Рассчитать размер ежемесячной накопительной пенсии можно, разделив размер пенсионных накоплений на 270 месяцев (установленный на 2026 год срок для расчетов, он с 2025 года не изменился). Уточнить размер пенсионных накоплений можно в том числе через электронный запрос информации на портале Госуслуг или в Социальном фонде России», - добавила эксперт.