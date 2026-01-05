Мошенники начали пользоваться новой схемой с фальшивой доставкой

Мошенники начали рассылать россиянам письма с фальшивыми уведомлениями о якобы доставленных онлайн-заказах, прикрепляя ссылки, которые могут привести к установке вредоносного программного обеспечения (ПО).

Уточняется, что мошенники отправляют на электронную почту письма с уведомлениями о якобы доставленных онлайн-заказах, предлагая перейти по прикрепленной ссылке для получения информации о способе получения посылки. Однако эта ссылка ведет на фишинговую страницу, где жертве предлагают скачать вредоносное программное обеспечение.

При скачивании ПО злоумышленники могут получить удаленный доступ к компьютеру или мобильному телефону пользователя, что позволяет им похищать личные данные или управлять устройством, пишут РИА Новости.