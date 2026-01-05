В России и мире

В России планируют ввести льготные тарифы в такси для многодетных семей

0

Минтранс вместе с региональными властями проработает льготные тарифы в такси для многодетных семей, инициативу включили в правительственный план поддержки многодетности до 2036 года.

Фото: pixabay

«Выработка предложений по повышению качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок <...> легковыми такси, предусмотрев в том числе <...> установление льготной стоимости перевозок (тарифов) для многодетных семей», — говорится в документе.

Минтрансу и региональным властям также предстоит выработать предложения об обеспечении закупок транспортных средств для перевозки родителей с детьми в колясках. При этом таксопарки должны быть обеспечены машинами с детскими удерживающими устройствами.

В документе указано, что эти задачи следует выполнить до 2030 года.

Как сообщал глава Минтруда Антон Котяков, число многодетных семей в России выросло с начала прошлого года более чем на восемь процентов, сейчас их примерно 2,9 миллиона, пишут РИА Новости

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026