Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений.

Фото: REUTERS/Adam Gray TPX IMAGES OF THE DAY

«Венесуэльский лидер Николас Мадуро прибыл в федеральный суд на Манхэттене в понедельник для участия в судебном заседании», — говорится в материале Reuters.

Обстановка в Каракасе после похищения лидера страны остается напряженной. При этом массовых беспорядков в городе нет, его улицы почти пусты, пишут Известия.

Возле суда в центре Нью-Йорка, куда ранее доставили Мадуро, проходит протест против действий США в Венесуэле, сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС/ Telegram-канал

Напомним, что МИД России призвал США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.