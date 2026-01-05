Суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу Мадуро

Суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Фото: REUTERS/Adam Gray TPX IMAGES OF THE DAY

Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в «заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов».

Мадуро не признал себя виновным по делу о наркотерроризме в США. Судья обязал политика предстать перед судом 17 марта для слушания по его делу, пишут Reuters.

Он заявил в суде, что не видел ранее обвинительное заключение и не знает своих прав.

Адвокат Барри Поллак заявил о наличии у Мадуро проблем со здоровьем, которые требуют внимания. При этом он добавил, что президент пока не просит об освобождении, пишут РИА Новости.

Напомним, что возле суда в центре Нью-Йорка, куда ранее доставили Мадуро, проходил протест против действий США в Венесуэле.