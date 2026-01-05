В России и мире

Путин поручил утвердить национальный план по внедрению ИИ

Президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 5 января, на сайте Кремля.

«Подготовить <...> и утвердить национальный план по внедрению технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации», — говорится в материале.

В том числе глава государства призвал обеспечить создание единой информационно-аналитической базы данных, содержащей сведения о внедрении технологий искусственного интеллекта в данных отраслях.

План должен быть разработан до 1 июня 2026 года по согласованию с межведомственной комиссией и при участии «Альянса в сфере ИИ». Документ предполагает сокращение административных барьеров, создание мер для внедрения ИИ в образование с минимизацией рисков для развития личности и повышение спроса на отечественные фундаментальные модели, пишут Известия.

 

