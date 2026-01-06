В Твери при атаке беспилотника на многоквартирный дом погиб человек

В Твери при атаке дронов ВСУ погиб человек, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

Фото: правительство Тверской области

«В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома. На месте работают все оперативные службы. <...> Один человек погиб», — привели его слова в Telegram-канале правительства региона.

Жителей соседних квартир оперативно эвакуировали, им оказывают помощь. Пожар уже потушили, двоих пострадавших госпитализировали.

Королев выехал на место для принятия дальнейших решений.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, пишет РИА Новости.

Напомним, на территории Псковской области в связи с фиксацией беспилотных летательных аппаратов противника в соседних регионах возможны ограничения в работе мобильной связи и интернета.