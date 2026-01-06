В России и мире

Причиной смертельного пожара в многоэтажке в Твери стал взрыв бытового газа

Причиной пожара в многоэтажном доме в Твери, где погиб человек, по предварительной информации, стал взрыв бытового газа, а не обломок беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

«В течение минувшей ночи силами Минобороны РФ над территорией Тверской области ликвидировано шесть БПЛА. Что касается возгорания в одной из квартир многоквартирного дома в Твери, в результате которого погиб человек, то, по предварительному заключению экспертов, причиной стал хлопок бытового газа. Изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно принимались меры по отражению атаки», - рассказал Виталий Королев.

Врио губернатора добавил, что все восстановительные работы в доме будут проходить по плану. В настоящее время идет подключение газа в квартиры.

