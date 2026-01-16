Царские долги хочет взыскать с России американский фонд

Американский фонд Noble Capital подал иск к России на 225,8 миллиарда долларов по неким царским долгам, следует из иска компании.

«Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности государства, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных суверенных долговых обязательств, взятых в долг у ее предшественника, Российской империи», — утверждает фонд.

Иск подали в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне. Ответчиками значатся Россия, Фонд национального благосостояния, Минфин и ЦБ. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года, пишет РИА Новости.

Noble Capital называет себя правопреемником и владельцем облигаций, выпущенных Российской империей для инвесторов в Штатах более ста лет назад. На этом основании фонд требует «исполнить обязательства». Также компания добивается, чтобы суд разрешил проводить выплаты по иску за счет замороженных российских активов.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.

Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

Банк России подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть активы. Регулятор пояснил, что действия депозитария нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.

Президент Владимир Путин называл идею изъятия российских активов грабежом и предупреждал, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами финансового миропорядка.