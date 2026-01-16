 
В России и мире

Россия потребовала от американского фонда отозвать иск по царским долгам

1

Россия потребовала от американского фонда Noble Capital отозвать иск по царским долгам, заявили в международной юридической фирме Marks & Sokolov.

«Российская Федерация потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января, и, если этого не произойдет, мы подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств», — заявили в компании, представляющей в этом деле интересы Москвы.

Представители фирмы пояснили, что речь идет о старых облигациях 1916 года, долг по ним аннулировали еще в 1918-м.

«Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в «мусорную корзину истории», — добавили в Marks & Sokolov.

В пятницу стало известно, что Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по этому делу. Также фонд добивается, чтобы суд разрешил проводить выплаты за счет замороженных активов, пишет РИА Новости.

Иск подали в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне. Ответчиками значатся Россия, Фонд национального благосостояния, Минфин и ЦБ. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026