Россия потребовала от американского фонда отозвать иск по царским долгам

Россия потребовала от американского фонда Noble Capital отозвать иск по царским долгам, заявили в международной юридической фирме Marks & Sokolov.
Представители фирмы пояснили, что речь идет о старых облигациях 1916 года, долг по ним аннулировали еще в 1918-м.
В пятницу стало известно, что Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по этому делу. Также фонд добивается, чтобы суд разрешил проводить выплаты за счет замороженных активов, пишет РИА Новости.
Иск подали в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне. Ответчиками значатся Россия, Фонд национального благосостояния, Минфин и ЦБ. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января.