В Петербурге в годовщину прорыва блокады зажгут факелы Ростральных колонн

Факелы Ростральных колонн зажгут в Санкт-Петербурге, а также три моста подсветят в цвета ленты Ленинградской Победы в честь 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«Восемнадцатого января дважды зажгутся факелы на Ростральных колоннах - с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 22.00», - говорится в сообщении.

Также в годовщину прорыва блокады Ленинграда системы художественной подсветки Дворцового, Троицкого мостов и моста Бетанкура переведут в особый режим. Пролеты и опоры трех петербургских переправ предстанут в цветах ленты Ленинградской Победы.

Подсветка мостов будет включена с 16.45 воскресенья до 09.30 следующего дня.

«Световая «лента памяти» над Невой станет напоминанием о подвиге жителей осажденного Ленинграда, выстоявших в нечеловеческих условиях и не сдавших город врагу. Это также дань памяти бойцам Ленинградского и Волховского фронтов, которые 18 января 1943 года пробили сухопутный коридор между городом и Большой землёй. Они разорвали блокадное кольцо, приблизили день Великой Победы. В иллюминации, которая зажжется на главных мостах Северной столицы, символичен каждый оттенок. Оливковый олицетворяет торжество воинской доблести и славы, а ярко-зеленый - жизнь, пробившуюся сквозь боль, голод, холод и разрушения», – приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - «Дорога жизни», по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год, пишет РИА Новости.

Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей, подсчитали в прокуратуре.