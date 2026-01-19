 
Путин окунулся в прорубь на Крещение

Президент РФ Владимир Путин встретил Крещение Господне, поучаствовав в традиционном обряде купания в проруби, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

«Конечно, Крещение для него, как и для всех православных, которые работают в Кремле, — это большой праздник. И, конечно, вот этот обряд, это таинство многие соблюдают. Есть те, кто не соблюдает. И это, будучи таинством, конечно, очень персональный вопрос», — сказал Песков.

Патриарх Кирилл после литургии в Богоявленском кафедральном соборе Москвы назвал Путина православным вождем в крещенской проповеди, пишет РИА Новости.

Напомним, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или Святое Богоявление празднуется Православной церковью 19 января.

