Трамп пригрозил ввести 200% пошлины на французские вина и шампанское

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 200% пошлины на французское вино и шампанское, и тогда президент Франции Эммануэль Макрон все же согласится принять его приглашение в «Совет мира» по Газе.

Видео: РИА Новости

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Эммануэлю Макрону, передавало, что Франция намерена отклонить приглашение Дональд Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе, пишет РИА Новости.

«Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к "Совету мира"», - цитирует слова президента США агентство Рейтер.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» и разослал мировым лидерам предложения о членстве. Орган создавался для контроля за соблюдением мира в секторе Газа, но может оказаться конкурентом (Организации объединенных наций) ООН. 

