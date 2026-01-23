Пропавшего в Красноярске подростка нашли в арендованной квартире

Похищенный в Красноярске подросток найден, с ним все в порядке, сообщили в региональном главке СК РФ.

Фото: СК РФ

«Мальчик найден. Жив, находился в арендованной квартире вместе с девушкой», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец.

Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование. Возбуждено уголовное дело, к поискам привлекли волонтеров. По словам его отца, дома из сейфа пропали три миллиона рублей. С родителей требовали 350 тысяч долларов.