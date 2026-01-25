 
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев завоза вируса Нипах из Индии

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с распространением вируса Нипах в Индии. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент случаев завоза этого опасного заболевания на территорию России не зарегистрировано. В пресс-службе также добавили, что вирус Нипах может передаваться человеку от животных, например от летучих мышей или свиней. Другими путями передачи являются зараженная пища и контакт от человека к человеку, пишут «Известия».

Накануне газета Metro сообщила, что органы здравоохранения Индии борются со вспышкой вируса Нипах, обладающего «эпидемическим потенциалом» и не имеющего вакцины или лечения. По данным издания, в стране выявили пять случаев заболевания.

