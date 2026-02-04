 
После ЧП с пострадавшими в красноярской школе возбудили уголовное дело

Возбуждены уголовные дела в связи с происшествием в школе в Красноярске, где из-за действий учащейся пострадали люди, сообщает региональный главк СК РФ.

Фотографии: Telegram-канал 112

«Поступило сообщение о том, что учащаяся одной из школ города Красноярска совершала противоправные действия. По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела», - говорится в релизе.

Отмечается, что следователи работают на месте происшествия. Девочка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности, пишет РИА Новости.

Напомним, по данным Telegram-канала Shot, девочка ударила одноклассника по голове молотком, а после закинула в кабинет горящую тряпку. Как сообщили школьники, из-за этого загорелись первые парты. 

По одной из версий, поводом для нападения могла стать травля.

По последним данным, всего при пожаре пострадали пять человек. Один из школьников находится в тяжёлом состоянии. Shot пишет, что у него 50% ожогов всего тела. 

Нападавшая при задержании ранила себя, её увезли в больницу. Жизни школьницы ничего не угрожает.

Отметим, вчера в Красноярском крае другая школьница напала с ножом на сверстницу.

