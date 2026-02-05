Устроившего стрельбу в уфимской гимназии девятиклассника отправили под домашний арест

Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 15-летнему подростку, который устроил ЧП в гимназии №16. Его освободили в зале суда.

Скриншот из видео: ТАСС

«Мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 дней, то есть до 3 апреля», - зачитал судья постановление.

Не заседании присутствовал отец девятиклассника, от комментариев он отказался, пишет ТАСС.

Ранее ученик, устроивший стрельбу в уфимской школе, заявил полиции, что хотел припугнуть, но никому не навредить.

Объясняя свой поступок, подросток рассказал правоохранителям, что в школе были драки, беседы с завучем и учителями.