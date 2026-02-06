В Петербурге задержали заведующего моргом по делу о торговле органами

Заведующего моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга задержали по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли для изъятия костной ткани, внутренних органов, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по городу.

«В ходе следствия установлено, что представитель коммерческой организации путем уговоров и подкупа склонил заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы предоставить невостребованные тела в целях изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей. Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей в месяц», - сообщает пресс-служба.

В отношении заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), в отношении представителя коммерческой фирмы - по части 4 статьи 33, пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий), пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

Следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены обыски по месту работы фигурантов, обнаружены и изъяты части тел, пишет РИА Новости.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, подчеркнули в городском главке СК.