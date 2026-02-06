 
В России и мире

В Петербурге задержали заведующего моргом по делу о торговле органами

0

Заведующего моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга задержали по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли для изъятия костной ткани, внутренних органов, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по городу.

День образования Следственного комитета РФ отмечают 15 января : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«В ходе следствия установлено, что представитель коммерческой организации путем уговоров и подкупа склонил заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы предоставить невостребованные тела в целях изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей. Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей в месяц», - сообщает пресс-служба.

В отношении заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), в отношении представителя коммерческой фирмы - по части 4 статьи 33, пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий), пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

Следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены обыски по месту работы фигурантов, обнаружены и изъяты части тел, пишет РИА Новости.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, подчеркнули в городском главке СК. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026