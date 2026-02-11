Новый космопупс появился у калужской стоматологии

32-го бронзового миниатюрного космонавта открыли в Калуге у D.S. стоматологии, которая располагается в доме №51 по Пролетарской улице.
Фото здесь и далее: Татьяна Дианова
Бронзовая фигурка была открыта в честь международного Дня стоматолога, который ежегодно отмечают 9 февраля.
Космонавтика называют реставратором или архитектором улыбок, который несёт в себе важную миссию - восстанавливать зубы как самые важные несущие конструкции в личной вселенной каждого человека.
Посмотреть место расположения всех остальных космонавтиков в Калуге можно на портале Kaluga-poisk.ru.
Ранее космонавтика открыли у входа в Калужский ЗАГС.