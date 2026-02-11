 
Новый космопупс появился у калужской стоматологии

32-го бронзового миниатюрного космонавта открыли в Калуге у D.S. стоматологии, которая располагается в доме №51 по Пролетарской улице. 

Фото здесь и далее: Татьяна Дианова

Бронзовая фигурка была открыта в честь международного Дня стоматолога, который ежегодно отмечают 9 февраля. 

 

Космонавтика называют реставратором или архитектором улыбок, который несёт в себе важную миссию - восстанавливать зубы как самые важные несущие конструкции в личной вселенной каждого человека.

Посмотреть место расположения всех остальных космонавтиков в Калуге можно на портале Kaluga-poisk.ru

Ранее космонавтика открыли у входа в Калужский ЗАГС.

