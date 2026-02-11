В Череповце раскрыли попытку кражи почти полутонны нержавеющей стали

Полиция Череповца пресекла попытку хищения 480 килограммов нержавеющей стали с территории местного предприятия: злоумышленники решили вывезти похищенное в контейнере для мусора, спрятав металл под бытовыми отходами.

Фото: УМВД России по Вологодской области

Сотрудники полиции остановили мусоровоз в Индустриальном районе города. При осмотре одного из контейнеров они обнаружили лом нержавеющей стали, тщательно прикрытый бытовым мусором. Как выяснилось, металл был вывезен с территории предприятия без разрешения.

На месте происшествия задержали двух мужчин — 41-летнего водителя спецмашины и 48-летнего сотрудника подрядной организации. По версии правоохранительных органов, они действовали сообща и заранее договорились о краже, пишет Cher-poisk.ru.

В контейнере находилось около 480 килограммов нержавеющего металла. По предварительной оценке, его стоимость превышает 244 тысячи рублей. Похищенное планировали вывезти и сдать как лом, однако реализовать задуманное не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Теперь подозреваемым грозит серьёзное наказание — вплоть до пяти лет лишения свободы.