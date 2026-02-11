Инспектор ГИБДД попытался оштрафовать робота-доставщика

Инспектор ГИБДД оштрафовал на 300 тысяч рублей компанию «Рободоставка» за действия робота - доставщика еды в центре Москвы.

Фото: Сергей Булкин/ ТАСС

Об этом сказано в материалах дела об административном правонарушении, с которыми ознакомился ТАСС.

«Постановлением старшего госинспектора дорожного надзора ГУ МВД России по Москве от 5 мая 2025 года ООО "Рободоставка" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, а равно умышленное создание помех в дорожном движении), и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», - сказано в материалах.

Там отмечается, что роботы-доставщики создали помехи пешеходам на тротуаре одной из улиц в центре Москвы, в связи с чем те были вынуждены обходить механических доставщиков по проезжей части.

«Рободоставка» с этим не согласилась и подала жалобу в Мещанский суд Москвы с требованием отмены штрафа. В жалобе компания указала, что в действиях роботов не было и не могло быть умысла на перекрытие дорог.

Суд решение о штрафе отменил, отметив, что робот-доставщик не является транспортным средством. Кроме того, объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения, по мнению суда, не имелось.

«В рассматриваемом случае отсутствует какой-либо из признаков "помехи" в объективном смысле: возможность прохода пешеходов по тротуару сохранялась, движение не блокировалось. Факт того, что отдельные пешеходы предпочли двигаться по проезжей части, не свидетельствует о том, что они были вынуждены это сделать в связи с действиями ООО "Рободоставка"», - сказано в решении суда. В связи с этим компания признана не виновной в административном правонарушении.

В «Яндексе», учредителе компании «Рободоставка», сообщили, что такие случают помогают устанавливать и развивать правила, по которым работают автономные устройства.

«Мы работаем над тем, чтобы роботы-доставщики безопасно и корректно интегрировались в городскую среду и городскую инфраструктуру в рамках экспериментального правового режима, а также находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами. Подобные кейсы помогают формировать и развивать понятные правила использования автономных устройств в городе по мере накопления практического опыта», - рассказали в компании.