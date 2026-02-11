 
В России и мире

Инспектор ГИБДД попытался оштрафовать робота-доставщика

0

Инспектор ГИБДД оштрафовал на 300 тысяч рублей компанию «Рободоставка» за действия робота - доставщика еды в центре Москвы.

Фото: Сергей Булкин/ ТАСС

Об этом сказано в материалах дела об административном правонарушении, с которыми ознакомился ТАСС.

«Постановлением старшего госинспектора дорожного надзора ГУ МВД России по Москве от 5 мая 2025 года ООО "Рободоставка" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, а равно умышленное создание помех в дорожном движении), и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», - сказано в материалах.

Там отмечается, что роботы-доставщики создали помехи пешеходам на тротуаре одной из улиц в центре Москвы, в связи с чем те были вынуждены обходить механических доставщиков по проезжей части.

«Рободоставка» с этим не согласилась и подала жалобу в Мещанский суд Москвы с требованием отмены штрафа. В жалобе компания указала, что в действиях роботов не было и не могло быть умысла на перекрытие дорог.

Суд решение о штрафе отменил, отметив, что робот-доставщик не является транспортным средством. Кроме того, объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения, по мнению суда, не имелось.

«В рассматриваемом случае отсутствует какой-либо из признаков "помехи" в объективном смысле: возможность прохода пешеходов по тротуару сохранялась, движение не блокировалось. Факт того, что отдельные пешеходы предпочли двигаться по проезжей части, не свидетельствует о том, что они были вынуждены это сделать в связи с действиями ООО "Рободоставка"», - сказано в решении суда. В связи с этим компания признана не виновной в административном правонарушении.

В «Яндексе», учредителе компании «Рободоставка», сообщили, что такие случают помогают устанавливать и развивать правила, по которым работают автономные устройства.

«Мы работаем над тем, чтобы роботы-доставщики безопасно и корректно интегрировались в городскую среду и городскую инфраструктуру в рамках экспериментального правового режима, а также находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами. Подобные кейсы помогают формировать и развивать понятные правила использования автономных устройств в городе по мере накопления практического опыта», - рассказали в компании. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026