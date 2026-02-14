 
В Москве арестованы активисты, заблокировавшие вход в Роскомнадзор велосипедным замком

Трое мужчин проведут ближайшие 15 суток под административным арестом за акцию у здания Роскомнадзора. Таганский районный суд Москвы вынес постановления в отношении Михаила Чуанова, Кирилла Кривяка и Григория Шакирова, признав их виновными в неповиновении полиции. Об этом сообщили в городской пресс-службе судов общей юрисдикции.


Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Инцидент произошел 13 февраля. Молодые люди заблокировали вход в административное здание Роскомнадзора, используя велосипедный замок. Кроме того, они разместили на дверях плакат с лозунгами, критикующими ведомство.

Действия нарушителей были квалифицированы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Постановлениями суда, активистам назначено наказание в виде административных арестов сроком на 15 суток. 

