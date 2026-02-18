ФАС направила запросы крупнейшим торговым сетям по поводу цен на огурцы

ФАС России запросила у крупнейших торговых сетей информацию об изменении цен на огурцы с 1 ноября по 15 февраля. Ведомство проанализирует обоснованность роста цен на продукцию. В случае необходимости служба примет меры антимонопольного реагирования, сообщила ФАС в своём Telegram-канале.

Запросы направлены в торговые сети Х5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Монетка», «Глобус», «Верный», «Мария Ра» и «Азбука вкуса». ФАС проанализирует цены на все позиции огурцов вне зависимости от ценового сегмента, уточнили в ведомстве.

«На основании полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных и розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменение закупочных цен в стоимость “на полке”»,— отметили в пресс-службе.