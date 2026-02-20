 
В России и мире

Трамп пообещал поручить Пентагону опубликовать информацию об инопланетянах

0

Президент США Дональд Трамп после признания его предшественника Барака Обамы о существовании инопланетян пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО.

Изображение сгенерировано нейросетью

В субботу Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами. Комментируя это, Трамп ранее заявил, что его предшественник раскрыл секретную информацию, пишет РИА Новости.

«Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он заявил, что проблема является в высочайшей степени сложной, но очень интересной и важной.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026