Трамп пообещал поручить Пентагону опубликовать информацию об инопланетянах

Президент США Дональд Трамп после признания его предшественника Барака Обамы о существовании инопланетян пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО.

Изображение сгенерировано нейросетью

В субботу Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами. Комментируя это, Трамп ранее заявил, что его предшественник раскрыл секретную информацию, пишет РИА Новости.

«Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он заявил, что проблема является в высочайшей степени сложной, но очень интересной и важной.