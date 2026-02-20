В Поморье нашли алмаз весом 228 карат

Особо крупный алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщили в пресс-службе компании «АГД Даймондс». Это первый камень более 50 карат, найденный в 2026 году.

Фото: пресс-служба «АГД Даймондс»

«На горно-обогатительном комбинате им. Владимира Гриба был добыт алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата и размером 50,5 х 30,6 х 18,6 миллиметров», - сказали в пресс-службе.

Данный кристалл стал первым особо крупным (свыше 50 карат) алмазом, добытым в этом году, и 52-м уникальным камнем, извлеченным на месторождении имени В. Гриба.

«Проведя предварительную классификацию, специалисты отнесли кристалл ко второму типу алмазов с минимальным содержанием азота. Данная разновидность камней встречается крайне редко и составляет малую долю природных алмазов - менее одного процента. Мы надеемся, что что до конца отработки месторождения будет добыто еще много уникальных алмазов. В целях восполнения минерально-сырьевой базы региона "АГД Даймондс" ведет активные поиски коренных месторождений алмазов в Архангельской области», - отметил генеральный директор компании Михаил Баков.

В 2025 году добывающая компания перевыполнила производственный план и добыла 4,2 миллиона карат алмазов в Архангельской области, пишет ТАСС. В этом году «АГД Даймондс» продолжит бурение на перспективных алмазных участках Зимнебережного района, также будут расширены региональные исследования в формате государственно-частного партнерства на Красноборской площади.

В Архангельской области расположены единственные алмазные месторождения в Европе. В регионе два месторождения алмазов: имени М. Ломоносова в Приморском округе, его разрабатывает «Севералмаз», и имени В. Гриба в Мезенском округе, которое разрабатывает «АГД Даймондс».