День фельдшера отмечается в России 21 февраля

Ежегодно 21 февраля в России отмечается неофициальный профессиональный праздник медицинских работников среднего звена, которые оказывают больным доврачебную медико-санитарную помощь, и стоят на страже здоровья россиян – День фельдшера. Праздник призван подчеркнуть значимость труда этих специалистов, важность их профессии в сфере здравоохранения и направлен на повышение престижа профессии.

В России эта профессия ведёт свою историю с 17 века и появилась также в армии, где всегда была высокая потребность в медиках. На первых порах такую помощь солдатам оказывали в основном «самоучки». Документальные сведения о полевых медиках, как об отдельных чинах в армии, встречаются в Воинском уставе 1716 года, утверждённом Петром I. В середине 18 века в лазаретах стали принимать учеников ухаживать за ранеными воинами, и после обучения они получали звание фельдшера. С 1793 года по приказу генерала Александра Суворова отряды фельдшеров формировались из числа наиболее способных солдат. Лишь с принятием «Положения о военных госпиталях и полевых лазаретах» в 1816 году были чётко регламентированы стандарты фельдшерского образования. Так, в Москве открылась первая школа специалистов этой профессии, учениками которой стали 150 человек.

В настоящее время фельдшер – это медицинский работник со средним специальным образованием, в задачи которого входит первичная диагностика, оказание неотложной помощи, проведение определенных медицинских процедур, помощь врачам во время операций и родов, профилактическая деятельность и уход за пациентами.

Функционал фельдшера и врача во многом схож, и в отсутствие врача он имеет право самостоятельно вести прием и выписывать лекарства, а в удалённых населённых пунктах они оказывают медицинскую помощь населению в стационарных фельдшерско-акушерских пунктах, где зачастую вынуждены брать на себя роль педиатров, терапевтов, акушеров, травматологов и т.д., работают в кабинетах неотложной доврачебной помощи при поликлиниках, в каретах скорой помощи, в здравпунктах различных учреждений, на предприятиях и железнодорожных станциях. Им приходится осваивать разные сферы медицины: от скорой помощи и медицины катастроф до военной и спортивной медицины, также они участвуют в диспансеризации населения.

Как и много лет назад, суть профессии также остается неизменной – фельдшер должен уметь работать в различных условиях, иметь знания в разных областях медицины, принимать быстрые и верные решения, качественно оказывать медицинскую помощь. Это очень нелегкая работа, сопряжённая со множеством сложностей. Поэтому сегодняшний праздник – ещё одна возможность поблагодарить этих специалистов за их профессионализм, самоотдачу и готовность помогать людям даже в критических ситуациях.