Всемирный день экскурсовода празднуется 21 февраля

Всемирный день экскурсовода отмечается сегодня, 21 февраля. Он был учреждён Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.

Ещё в середине прошлого века экскурсоводом мог почувствовать себя любой образованный человек, знакомый с историей того или иного города. В этом качестве нередко работали филологи, учителя истории, а также студенты соответствующих факультетов. Однако в 70-х годах 20 века, когда туризм стал по-настоящему массовым и превратился в отдельную отрасль экономики, требования к профессионализму гидов повысились, и экскурсоводами стали называть только людей, прошедших специальную подготовку.

Российские работники туристической отрасли Всемирный день экскурсовода тоже отмечают. В честь праздника, как правило, проводятся тематические экскурсии, форумы и семинары, на которых специалисты обсуждают проблемы и перспективы своей отрасли, делятся опытом и идеями. С 2017 года Русское географическое общество проводит Всероссийский конкурс «Лучший гид России». Его участники представляют ролики с авторскими видеоэкскурсиями по наиболее живописным и интересным местам России.