Мошенники стали обманывать россиян через тему патриотизма в преддверии 23 февраля

Мошенники в преддверии 23 Февраля обманывают россиян через патриотическую повестку и поддельные интернет-магазины, рассказал гендиректор Secure-T (ГК «Солар») Харитон Никишкин.

«Можно выделить три основных направления атак. Первое - фейковые интернет-магазины, которые маскируются под известные бренды и предлагают "эксклюзивные" скидки на гаджеты, парфюмерию и военную атрибутику. После оплаты покупатель либо не получает товар вовсе, либо ему приходит подделка», - сообщил он.

«Второе - социальная инженерия с использованием патриотической повестки. Мошенники создают поддельные сборы средств якобы на поддержку ветеранов, помощь военнослужащим или отправку подарков в подразделения, играя на чувствах граждан», - добавил Никишкин.

Еще одним направлением является схема с ложной доставкой. Аферисты звонят или пишут от имени курьерских служб, сообщают о положенном к празднику подарке и просят оплатить «символическую пошлину» или подтвердить адрес, выманивая код из смс и данные карт.

По словам эксперта, масштаб ущерба от подобных схем исчисляется десятками миллионов рублей ежегодно.

Эксперт поделился прогнозами: в будущем мошенники будут активно применять QR-коды якобы в рекламных рассылках и праздничных открытках. При переходе по QR-коду или открытии вредоносной картинки на устройство может загружаться ПО, крадущее банковские данные.

В подобных ситуациях в первую очередь стоит обращать внимание на любые входящие запросы кодов из смс. Настоящие курьеры, магазины и банки никогда не запрашивают коды подтверждения у получателя. Стоит насторожиться при получении сообщений о «положенных» подарках или выигрышах, требующих оплаты, комментирует Никишкин.

 

