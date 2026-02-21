 
В России и мире

В Госдуме рассказали, сколько самозапретов на кредиты установили россияне

0

Граждане России за год установили 22 миллиона самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«22 миллиона. Столько самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа было установлено гражданами почти за год действия нормы», — написал он в своем канале в мессенджере MAX.

По его данным, соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 марта 2025 года и предоставил россиянам право ограничивать возможность оформления кредитов на свое имя. Почти за год действия нормы механизмом воспользовались 22 миллиона человек.

Володин сослался на информацию Банка России, согласно которой количество случаев кредитного мошенничества сократилось на 40%. Кроме того, по данным МВД РФ, общий объем средств, похищенных у граждан, за год уменьшился на 8% — с 205 млрд до 189 млрд рублей.

Наиболее активно самозапрет оформляют граждане в возрасте от 35 до 45 лет — 21,5% от общего числа. Далее следуют возрастные группы 45–55 лет (19,8%) и 55–65 лет (18,9%).

По оценке председателя Госдумы, востребованность механизма свидетельствует о его эффективности. Он позволяет гражданам защититься от мошенников, предотвращая оформление кредитов обманным путем, пишут Известия

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026