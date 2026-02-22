 
В России и мире

Дворник поймал упавшего с седьмого этажа ребенка в Петербурге

0

В Санкт-Петербурге 22 февраля дворник спас пятилетнего мальчика, сорвавшегося с седьмого этажа и пролетевшего несколько этажей, успев подхватить его перед падением на землю. Об этом сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел на Петрозаводской улице в Петроградском районе. Ребенок играл возле открытого окна, и дворник, заметив это, крикнул ему, чтобы тот отошел. Через некоторое время мальчик сорвался, но успел схватиться за карниз.

По словам консьержки, ребенок провисел довольно долго и пытался карабкаться. Когда у мальчика закончились силы, мужчина подбежал и поймал летевшего вниз малыша. По предварительной информации, в результате падения дворник сломал кисть и ребра, однако ребенок выжил. Оба пострадавших госпитализированы.

Как указал источник, в настоящее время мальчик находится в реанимации. Его состояние стабильно, есть переломы, а также травма внутренних органов и шок.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026