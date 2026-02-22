Дворник поймал упавшего с седьмого этажа ребенка в Петербурге

В Санкт-Петербурге 22 февраля дворник спас пятилетнего мальчика, сорвавшегося с седьмого этажа и пролетевшего несколько этажей, успев подхватить его перед падением на землю. Об этом сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел на Петрозаводской улице в Петроградском районе. Ребенок играл возле открытого окна, и дворник, заметив это, крикнул ему, чтобы тот отошел. Через некоторое время мальчик сорвался, но успел схватиться за карниз.

По словам консьержки, ребенок провисел довольно долго и пытался карабкаться. Когда у мальчика закончились силы, мужчина подбежал и поймал летевшего вниз малыша. По предварительной информации, в результате падения дворник сломал кисть и ребра, однако ребенок выжил. Оба пострадавших госпитализированы.

Как указал источник, в настоящее время мальчик находится в реанимации. Его состояние стабильно, есть переломы, а также травма внутренних органов и шок.