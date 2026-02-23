Ученый из института океанологии РАН: Человечеству известно лишь о 10% обитателях океана

Доля известных человеку обитателей океана составляет порядка 10%, рассказал глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук, доктор биологических наук Андрей Гебрук.

Изображение: Нейросеть

«Сколько видов животных живет в океане? Однозначного ответа на этот вопрос у специалистов нет. Согласно оценкам ученых мы знакомы лишь с 10-20% видов морских существ», - сказал ученый.

Известный нам процент от числа существующих в океане видов скорее стремится к 10, считает Андрей Гебрук.

«Мне кажется, что порядка 10% из видов, которые в океане живут, мы видели и описали. Это мало», - приводит его слова «РИА Новости».