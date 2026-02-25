 
В России и мире

Россиянин пытался убить приятеля на фоне ревности к подруге

В Калуге завершили расследование покушения на убийство, сообщили 25 февраля следователи СК и прокуратура.

Калуга-поиск, сгенерировано ИИ

Изображение создано с помощью ИИ

В марте 2025 года одной из квартир дома по улице Карачевской в Калуге между двумя мужчинами во время пьяного застолья произошёл конфликт: друг проявлял внимание к возлюбленной 49-летнего мужчины. Тогда ревнивец схватил нож и не менее трёх раз ударил соперника в жизненно важные органы, пытаясь нанести смертельные раны. К счастью, в ситуацию вмешались общие знакомые мужчин, они пресекли убийство. Пострадавшему мужчине оказали медпомощь в больнице.

Теперь уголовное дело передали в суд, пишет Kaluga-poisk.ru.

