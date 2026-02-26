Умер актер из сериала «Бригада» Владимир Довжик

В возрасте 57 лет скончался российский актер театра и кино Владимир Довжик. Широкому зрителю он наиболее известен по своим ролям в сериалах «Бригада», «Интерны» и «Склифосовский». О смерти артиста сообщил театр «Человек» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: театр «Человек» / «ВКонтакте»

В театре напомнили, что в 1998 году Владимир Довжик пополнил труппу театра «Человек», выступив как актер и режиссер спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнив одну из главных ролей в спектакле «Искусство».