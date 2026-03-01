СМИ: экс-президент Ирана погиб при атаке США и Израиля

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране, передает иранское агентство ILNA.

«Глава девятого и десятого правительства Ирана (президент является главой правительства в Иране - ред.) погиб при атаке сионистского режима и США по району Нармак в Тегеране», - говорится в сообщении агентства.

Официальные власти и офис экс-лидера пока не подтверждали гибель Ахмадинежада, который был президентом Ирана с 2005 по 2013 годы, пишут РИА Новости.