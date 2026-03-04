Бензин в Петербурге запретили продавать несовершеннолетним

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал решение городского оперштаба о введении временного запрета на продажу топлива несовершеннолетним, сообщает Смольный в среду.
Уточняется, что решение принято в рамках мер, предусмотренных указом президента РФ об усилении общественной безопасности, пишет «Интерфакс».
Согласно документу, соблюдение запрета предписано обеспечить хозяйствующим субъектам, которые эксплуатируют АЗС на территории Петербурга.
Как отмечается в решении, эта мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях, и является частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города.
В начале года в Петербурге на двух АЗС тушили возгорания. После пожара на улице Савушкина была задержана девушка, которая, как показали камеры наблюдения, сначала купила на этой заправке бензин в канистру, а потом подожгла её.