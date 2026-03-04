 
В России и мире

11 мошенников из ОПГ отправили в тюрьму за обман пенсионеров на 35 млн рублей

В Калуге суд вынес приговор 11 участникам организованной преступной группы, занимавшейся телефонным мошенничеством.

С октября 2021 по февраль 2022 года они под руководством куратора из-за границы обманывали пожилых людей в разных регионах России по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Они убеждали жертв передать деньги якобы для компенсации ущерба и освобождения близких от уголовной ответственности. Всего зафиксировали 135 эпизодов, общий ущерб превысил 35 миллионов рублей.

Суд назначил фигурантам от 8 до 11 лет лишения свободы в колонии общего режима и обязал возместить причинённый вред. Приговор может быть обжалован, пишет Kaluga-poisk.ru.

