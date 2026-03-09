Владимир Путин заявил об увеличении РФ поставок нефти и газа своим партнерам

Россия увеличивает поставки нефти и газа своим надежным партнерам в нескольких регионах мира. Об этом 9 марта сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на мировых рынках энергоносителей, пишут «Известия».

«Мы и сейчас — коллеги перед встречей в таком широком составе меня уже проинформировали — увеличиваем поставки нашим надежным партнерам, причем сразу в нескольких регионах мира», — подчеркнул он.

При этом Россия готова продолжить поставки странам, являющимися надежными покупателями, в число которых также входит Венгрия и Словакия.

Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз приостановить все санкционные ограничения в отношении энергетического сектора России. Он уточнил, направил письмо в Еврокомиссию с призывом отказаться из-за инициативы на фоне угрозы резкого увеличения стоимости нефти и газа.