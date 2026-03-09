 
В России и мире

Владимир Путин заявил об увеличении РФ поставок нефти и газа своим партнерам

0

Россия увеличивает поставки нефти и газа своим надежным партнерам в нескольких регионах мира. Об этом 9 марта сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на мировых рынках энергоносителей, пишут «Известия».

«Мы и сейчас — коллеги перед встречей в таком широком составе меня уже проинформировали — увеличиваем поставки нашим надежным партнерам, причем сразу в нескольких регионах мира», — подчеркнул он.

При этом Россия готова продолжить поставки странам, являющимися надежными покупателями, в число которых также входит Венгрия и Словакия. 

Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз приостановить все санкционные ограничения в отношении энергетического сектора России. Он уточнил, направил письмо в Еврокомиссию с призывом отказаться из-за инициативы на фоне угрозы резкого увеличения стоимости нефти и газа.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026