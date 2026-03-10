 
В России и мире

В РФ за год при вооруженном сопротивлении были убиты 27 подозреваемых в терроризме

В России в 2025 году сотрудники органов безопасности задержали более 2,5 тысячи подозреваемых в террористической деятельности, 27 из них были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, сообщил «Российской газете» председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

«В 2025 году на территории России пресечена деятельность 79 законспирированных террористических ячеек. Задержаны более 2,5 тысячи бандитов и их пособников. При оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 террористов», - сказал он.

Он отметил, что за последнее время ведомству «удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов, в том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и командного состава вооруженных сил и Росгвардии, использование самодельных бомб и огнестрельного оружия на транспорте в плотном пассажиропотоке, подрыв многоквартирного жилого дома».

«В 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов», - сказал глава НАК.

Национальный антитеррористический комитет - межведомственный коллегиальный орган - был образован в марте 2006 года. В его состав вошли руководители различных государственных органов, реализующих полномочия в области противодействия терроризму, пишет «Интерфакс». 

