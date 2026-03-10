В РФ за год при вооруженном сопротивлении были убиты 27 подозреваемых в терроризме

В России в 2025 году сотрудники органов безопасности задержали более 2,5 тысячи подозреваемых в террористической деятельности, 27 из них были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, сообщил «Российской газете» председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
Он отметил, что за последнее время ведомству «удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов, в том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и командного состава вооруженных сил и Росгвардии, использование самодельных бомб и огнестрельного оружия на транспорте в плотном пассажиропотоке, подрыв многоквартирного жилого дома».
Национальный антитеррористический комитет - межведомственный коллегиальный орган - был образован в марте 2006 года. В его состав вошли руководители различных государственных органов, реализующих полномочия в области противодействия терроризму, пишет «Интерфакс».