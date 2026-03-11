Почти 1,5 тысяч жалоб за сутки поступило на плохую работу Telegram в РФ

Россияне сообщают о плохой работе Telegram, насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб за сутки и более 950 за последний час, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев в интернете Detector404.

Так, больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Марий Эл. При этом более половины сообщают о сбое сайта, а почти четверть - о сбое мобильного приложения.

Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан.

Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили, пишет РИА Новости.