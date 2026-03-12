 
СК: Теракт в «Крокусе» был спланирован и совершен в интересах Украины

Следственный комитет России достоверно установил, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершен в интересах действующего руководства Украины. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / «ВКонтакте»

«Достоверно установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Кроме того, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено», - комментирует ситуацию СК РФ.

Суд признал виновными 19 человек — членов запрещённой в РФ террористической организации «Вилаят Хорасан»*, их пособников, а также лиц, связанных с религиозным течением Батал‑Хаджи Белхороева*, которое также признано в России террористическим.

Фигуранты дела признаны виновными по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ — от террористического акта до незаконного изготовления оружия и взрывчатых веществ. Суд назначил виновным наказания в виде лишения свободы на сроки от 19 лет 11 месяцев до пожизненного. Также им предстоит выплатить штрафы в размере до 2,7 млн рублей.

Следствие установило, что подготовка к нападению началась за несколько месяцев до его совершения. Часть участников прибыла в Россию из‑за рубежа после прохождения первоначальной подготовки. Другие фигуранты, уже находившиеся на территории страны, занимались поиском средств и орудий преступления. Отдельные лица переделывали огнестрельное оружие и передавали его террористам, прекрасно понимая, для каких целей оно будет использовано. Оружие сначала перевезли в Каспийск, а затем — в Московский регион непосредственно перед терактом.

Трагедия унесла жизни 149 человек, ещё один числится пропавшим без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения оценивается в 6 млрд рублей.

После совершения преступления исполнители попытались скрыться на Украине, однако были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Некоторые пособники, получившие указание покинуть Россию, были схвачены при попытке пересечь границу.

При этом следствие в отношении двух организаторов и четырёх участников террористической организации продолжается. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Следователи и оперативные службы активно взаимодействуют с правоохранительными органами других государств, чтобы установить местонахождение фигурантов.

*является экстремистской и террористической организацией

