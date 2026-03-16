Ножевым ранением закончилась ссора двух семиклассников в Подмосковье

В Лосино-Петровском округе Подмосковья семиклассники устроили поножовщину, проверку проводит Щелковская городская прокуратура, сообщило областное надзорное ведомство.

По предварительной версии следствия, пока школьники шли на занятия, два семиклассника поссорились, и один ударил второго ножом. Пострадавший был госпитализирован, пишет «Интерфакс».

Щелковская городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой установит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, добавили в ведомстве.