 
В России и мире

Путин подписал указ о помиловании 23 женщин

0

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Помилованы те, у кого есть дети, родственники — участники специальной военной операции», — сказал он.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева уточнила, что все 23 помилованные президентом России Владимиром Путиным женщины имеют несовершеннолетних детей. 

«Все эти женщины с несовершеннолетними детьми - там разные категории. Конечно, изначально хотелось, чтобы поскорее их помиловали, но для помилования хорош абсолютно любой день… Дай Бог, чтобы каждый день кого-то миловали. Дай Бог, чтобы всегда находились у нас такие возможности на встречах с президентом миловать», - сказала Меркачева.

В декабре член СПЧ Ева Меркачева на встрече с президентом попросила его освободить от наказания инвалидов и женщин с детьми, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления, пишет РИА Новости. Тогда Путин пообещал рассмотреть подготовленные правозащитниками списки на помилование. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026