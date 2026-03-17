Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Помилованы те, у кого есть дети, родственники — участники специальной военной операции», — сказал он.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева уточнила, что все 23 помилованные президентом России Владимиром Путиным женщины имеют несовершеннолетних детей.



«Все эти женщины с несовершеннолетними детьми - там разные категории. Конечно, изначально хотелось, чтобы поскорее их помиловали, но для помилования хорош абсолютно любой день… Дай Бог, чтобы каждый день кого-то миловали. Дай Бог, чтобы всегда находились у нас такие возможности на встречах с президентом миловать», - сказала Меркачева.

В декабре член СПЧ Ева Меркачева на встрече с президентом попросила его освободить от наказания инвалидов и женщин с детьми, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления, пишет РИА Новости. Тогда Путин пообещал рассмотреть подготовленные правозащитниками списки на помилование.