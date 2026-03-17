Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева уточнила, что все 23 помилованные президентом России Владимиром Путиным женщины имеют несовершеннолетних детей.
В декабре член СПЧ Ева Меркачева на встрече с президентом попросила его освободить от наказания инвалидов и женщин с детьми, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления, пишет РИА Новости. Тогда Путин пообещал рассмотреть подготовленные правозащитниками списки на помилование.