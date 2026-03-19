В мире наблюдается крупнейший за 40 лет энергетический кризис

Масштабный энергетический кризис наблюдается в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Сегодняшняя ситуация, наверное, на мой взгляд, самый такой крупный энергетический кризис за последние 40 лет», — сказал он во время выступления на дне МИЭП МГИМО.

Как отметил спикер, он связан с глобальными изменениями на мировых рынках, поскольку локальных рынков нефти или других товаров нет. В результате кризис приводит к дефициту энергоресурсов и нарушению логистических потоков, что оказывает влияние на экономику, в частности на инфляцию.

«Мы наблюдаем рост цен по разным отраслям, по разным направлениям. Это касается и электроэнергии, и стоимости нефтепродуктов, жилищно-коммунальных услуг и так далее. И все это все равно будет в конечном итоге сказываться на качестве жизни, на темпах роста экономики», — добавил вице-премьер.

Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.

